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AGENDA · Lamballe-Armor

Echos du vent une traversée musicale entre classique et pop Lamballe-Armor

lundi 20 juillet 2026 · Lamballe-Armor

Informations pratiques

Début
lundi 20 juillet 2026
Fin
lundi 20 juillet 2026
Heure de début
20:00:00
Adresse
Eglise de Planguenoual
Ville
22400 Lamballe-Armor
Département
Côtes-d'Armor
Tarif

Lamballe-Armor

Echos du vent une traversée musicale entre classique et pop

Eglise de Planguenoual Lamballe-Armor Côtes-d’Armor

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-20 20:00:00
fin : 2026-07-20

Date(s) :
2026-07-20

Concert du quintette de cuivre Caesias   .

Eglise de Planguenoual Lamballe-Armor 22400 Côtes-d’Armor Bretagne +33 2 96 50 13 50 

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English :

L’événement Echos du vent une traversée musicale entre classique et pop Lamballe-Armor a été mis à jour le 2026-07-02 par Office de tourisme Cap d’Erquy Lamballe-Armor

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