Informations pratiques

Lamballe-Armor

Echos du vent une traversée musicale entre classique et pop

Eglise de Planguenoual Lamballe-Armor Côtes-d’Armor

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-20 20:00:00

fin : 2026-07-20

Date(s) :

2026-07-20

Concert du quintette de cuivre Caesias .

Eglise de Planguenoual Lamballe-Armor 22400 Côtes-d’Armor Bretagne +33 2 96 50 13 50

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English :

L’événement Echos du vent une traversée musicale entre classique et pop Lamballe-Armor a été mis à jour le 2026-07-02 par Office de tourisme Cap d’Erquy Lamballe-Armor