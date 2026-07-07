AGENDA · Lamballe-Armor
Echos du vent une traversée musicale entre classique et pop Lamballe-Armor
lundi 20 juillet 2026 · Lamballe-Armor
Informations pratiques
Lamballe-Armor
Echos du vent une traversée musicale entre classique et pop
Eglise de Planguenoual Lamballe-Armor Côtes-d’Armor
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-20 20:00:00
fin : 2026-07-20
Date(s) :
2026-07-20
Concert du quintette de cuivre Caesias .
Eglise de Planguenoual Lamballe-Armor 22400 Côtes-d’Armor Bretagne +33 2 96 50 13 50
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English :
L’événement Echos du vent une traversée musicale entre classique et pop Lamballe-Armor a été mis à jour le 2026-07-02 par Office de tourisme Cap d’Erquy Lamballe-Armor
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