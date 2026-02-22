ECHOS ET MERVEILLES LE BASCALA ET SON PARC Bruguières

ECHOS ET MERVEILLES

LE BASCALA ET SON PARC 12 Rue de la Briqueterie Bruguières Haute-Garonne

Tarif : – – EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-14

fin : 2026-05-17

Date(s) :

2026-05-14

5 jours de fête et de découverte pour toute la famille sur la thématique des cultures de l’imaginaire, des mondes fantastiques et de la médiévalité dans un écrin de verdure !

Retrouvez sur scène une diversité d’artistes et de groupes issus des univers folk, médiéval, celtique, pagan et nordique, parmi lesquels Bear McCreary, Faun, Wind Rose, D’Artagnan, Myrkur, Kalandra, The Trouble Notes, Deloraine, Eihwar, Cécile Corbel et Neko Light Orchestra, et de nombreuses autres performances réparties sur les différentes scènes du festival.

Sans oublier, un marché artisanal féérique avec 150 artisans venus de toute la France, 20 restaurateurs, des dizaines de troupes d’animation professionnelles, un immense salon du livre de l’imaginaire avec une centaine d’auteurs et illustrateurs, initiation, reconstitutions, grandeur nature, troll ball, jeux… Retrouvez la programmation détaillée (concerts & animations) sur le site internet du festival.

Bon à savoir

COMMENT SE RENDRE AU FESTIVAL ?

EN VOITURE

– Un grand parking va être mis en place à cette adresse Chemin du bois communal 31150 bruguières

– Des navettes vous amènent du parking au site du festival en 6 minutes à l’entrée nord du festival (12 minutes à pied de l’entrée sud) et vice versa pour retrouver votre voiture.

EN BUS

– ATTENTION pas de réseaux TISSEO le jeudi 1er Mai. Des navettes du Festival sont mises en places depuis la gare routière de Toulouse Matabiau journée et soirée du Jeudi 1er mai 2025.

– Chaque soir du 30 avril au 4 mai une navette vous ramène à Toulouse Matabiau sans réservation.

– Pour les 2, 3 et 4 Mai Tisséo rajoute des bus pour aller à Bruguières depuis la station La Vache, du matin jusqu’à 20h.

Bon festival ! .

LE BASCALA ET SON PARC 12 Rue de la Briqueterie Bruguières 31150 Haute-Garonne Occitanie

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English :

5 days of festivities and discoveries for the whole family on the theme of imaginary cultures, fantasy worlds and medieval times in a green setting!

L’événement ECHOS ET MERVEILLES Bruguières a été mis à jour le 2026-02-24 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE