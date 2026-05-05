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Opération « C’est décidé, on réduit nos déchets ! » – Ateliers réparation, Bruguières La Boîte à Utiles, 31 rue de la Briqueterie 31150 Bruguières, Bruguières

Opération « C’est décidé, on réduit nos déchets ! » – Ateliers réparation, Bruguières La Boîte à Utiles, 31 rue de la Briqueterie 31150 Bruguières, Bruguières samedi 6 juin 2026.

Lieu : Bruguières La Boîte à Utiles, 31 rue de la Briqueterie 31150 Bruguières

Adresse : 31 rue de la Briqueterie 31150 Bruguières, 31150 Bruguières, France

Ville : 31150 Bruguières

Département : Haute-Garonne

Début : samedi 6 juin 2026

Fin : samedi 6 juin 2026

Opération « C’est décidé, on réduit nos déchets ! » – Ateliers réparation Samedi 6 juin, 12h00 Bruguières La Boîte à Utiles, 31 rue de la Briqueterie 31150 Bruguières Haute-Garonne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-06-06T12:00:00+02:00 – 2026-06-06T14:00:00+02:00
Fin : 2026-06-06T12:00:00+02:00 – 2026-06-06T14:00:00+02:00

Bruguières La Boîte à Utiles, 31 rue de la Briqueterie 31150 Bruguières 31 rue de la Briqueterie 31150 Bruguières, 31150 Bruguières, France Bruguières 31150 Haute-Garonne Occitanie
Événement Café Bricol

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