Opération « C’est décidé, on réduit nos déchets ! » – Ateliers réparation, Bruguières La Boîte à Utiles, 31 rue de la Briqueterie 31150 Bruguières, Bruguières
Opération « C’est décidé, on réduit nos déchets ! » – Ateliers réparation, Bruguières La Boîte à Utiles, 31 rue de la Briqueterie 31150 Bruguières, Bruguières samedi 6 juin 2026.
Opération « C’est décidé, on réduit nos déchets ! » – Ateliers réparation Samedi 6 juin, 12h00 Bruguières La Boîte à Utiles, 31 rue de la Briqueterie 31150 Bruguières Haute-Garonne
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-06-06T12:00:00+02:00 – 2026-06-06T14:00:00+02:00
Fin : 2026-06-06T12:00:00+02:00 – 2026-06-06T14:00:00+02:00
Bruguières La Boîte à Utiles, 31 rue de la Briqueterie 31150 Bruguières 31 rue de la Briqueterie 31150 Bruguières, 31150 Bruguières, France Bruguières 31150 Haute-Garonne Occitanie
Événement Café Bricol
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