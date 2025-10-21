VOYAGES AU CHOEUR DES CHANSONS BASCALA Bruguières

Préparez vos valises !

De Paris à New York, de Rome à Mexico, de Tunis jusqu’à l’Afrique du Sud, embarquez pour un tour du monde musical haut en couleurs.

Redécouvrez les classiques intemporels d’Édith Piaf, Jacques Brel, Patrick Bruel, Miriam Makeba, Céline Dion, The Mamas and the Papas ou encore Michael Jackson, revisités dans un format inédit … Sur scène, 200 élèves et professeurs des chorales du collège des Ponts-Jumeaux et du lycée Pierre de Fermat de Toulouse, accompagnés par un orchestre de 10 musiciens professionnels, vous feront vivre un spectacle festif et plein de vie. Un concert événement à ne pas manquer embarquement immédiat pour un voyage riche en émotions !

Entrée sur réservation uniquement.

Placement libre et ouverture des portes à 20h. 10 .

BASCALA 12 Rue de la Briqueterie Bruguières 31150 Haute-Garonne Occitanie

English :

Pack your bags!

From Paris to New York, from Rome to Mexico City, from Tunis to South Africa, embark on a colorful musical world tour.

German :

Packen Sie Ihre Koffer!

Von Paris bis New York, von Rom bis Mexico City, von Tunis bis Südafrika begeben Sie sich auf eine farbenfrohe musikalische Weltreise.

Italiano :

Fate le valigie!

Da Parigi a New York, da Roma a Città del Messico, da Tunisi al Sudafrica, imbarcatevi in un colorato giro del mondo musicale.

Espanol :

¡Haz las maletas!

De París a Nueva York, de Roma a Ciudad de México, de Túnez a Sudáfrica, embárquese en una colorida vuelta al mundo musical.

