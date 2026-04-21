AU VOYAGE AU CHOEUR DES CHANSONS BASCALA Bruguières

Bruguières

AU VOYAGE AU CHOEUR DES CHANSONS

BASCALA 12 Rue de la Briqueterie Bruguières Haute-Garonne

Tarif : 10 – 10 – EUR

10

Tarif réduit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-07 20:30:00

fin : 2026-05-07 22:00:00

Date(s) :

2026-05-07

Préparez vos valises !

De Paris à New York, de Rome à Mexico, de Tunis jusqu’à l’Afrique du Sud, embarquez pour un tour du monde musical haut en couleurs. Redécouvrez les classiques intemporels d’Édith Piaf, Jacques Brel, Patrick Bruel, Miriam Makeba, Céline Dion, The Mamas and the Papas ou encore Michael Jackson, revisités dans un format inédit. 10 .

BASCALA 12 Rue de la Briqueterie Bruguières 31150 Haute-Garonne Occitanie

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Pack your bags!

L’événement AU VOYAGE AU CHOEUR DES CHANSONS Bruguières a été mis à jour le 2026-04-21 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE