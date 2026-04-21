AU VOYAGE AU CHOEUR DES CHANSONS BASCALA Bruguières
AU VOYAGE AU CHOEUR DES CHANSONS BASCALA Bruguières jeudi 7 mai 2026.
Bruguières
AU VOYAGE AU CHOEUR DES CHANSONS
BASCALA 12 Rue de la Briqueterie Bruguières Haute-Garonne
Tarif : 10 – 10 – EUR
10
Tarif réduit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-07 20:30:00
fin : 2026-05-07 22:00:00
Date(s) :
2026-05-07
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BASCALA 12 Rue de la Briqueterie Bruguières 31150 Haute-Garonne Occitanie
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L’événement AU VOYAGE AU CHOEUR DES CHANSONS Bruguières a été mis à jour le 2026-04-21 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE
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