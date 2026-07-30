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Eclade et Sardinade Stade municipal Saint-Palais-sur-Mer

vendredi 14 août 2026 · Stade municipal · Saint-Palais-sur-Mer

Informations pratiques

Début
vendredi 14 août 2026
Fin
vendredi 14 août 2026
Heure de début
19:00:00
Lieu
Stade municipal
Adresse
90 avenue de Courlay
Ville
17420 Saint-Palais-sur-Mer
Département
Charente-Maritime
Tarif

Saint-Palais-sur-Mer

Eclade et Sardinade

Stade municipal 90 avenue de Courlay Saint-Palais-sur-Mer Charente-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-14 19:00:00
fin : 2026-08-14 00:00:00

Date(s) :
2026-08-14

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Stade municipal 90 avenue de Courlay Saint-Palais-sur-Mer 17420 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 6 63 56 26 48 

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English :

L’événement Eclade et Sardinade Saint-Palais-sur-Mer a été mis à jour le 2026-07-20 par Royan Atlantique

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