Eclade et Sardinade Stade municipal Saint-Palais-sur-Mer

Informations pratiques

Saint-Palais-sur-Mer

Eclade et Sardinade

Stade municipal 90 avenue de Courlay Saint-Palais-sur-Mer Charente-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-14 19:00:00

fin : 2026-08-14 00:00:00

Date(s) :

2026-08-14

.

Stade municipal 90 avenue de Courlay Saint-Palais-sur-Mer 17420 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 6 63 56 26 48

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

L’événement Eclade et Sardinade Saint-Palais-sur-Mer a été mis à jour le 2026-07-20 par Royan Atlantique