AGENDA · Saint-Palais-sur-Mer
Eclade et Sardinade Stade municipal Saint-Palais-sur-Mer
vendredi 14 août 2026 · Stade municipal · Saint-Palais-sur-Mer
Informations pratiques
Saint-Palais-sur-Mer
Eclade et Sardinade
Stade municipal 90 avenue de Courlay Saint-Palais-sur-Mer Charente-Maritime
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-14 19:00:00
fin : 2026-08-14 00:00:00
Date(s) :
2026-08-14
.
Stade municipal 90 avenue de Courlay Saint-Palais-sur-Mer 17420 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 6 63 56 26 48
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English :
L’événement Eclade et Sardinade Saint-Palais-sur-Mer a été mis à jour le 2026-07-20 par Royan Atlantique
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