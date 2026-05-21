EcLekTIK #26 Centre culturel Le Plateau /Théâtre Jean Vilar – Rue de l’Eglise 33320 Eysines Eysines Jeudi 4 juin, 20h00 Tarif unique : 8€ – Carte jeune : 7,50€

Variations sur 3 œuvres par le Jeune Ballet d’Aquitaine

Le jeune ballet d’Aquitaine et Christelle Lara proposent cette année plusieurs variations autour de trois œuvres qui rentrent au répertoire. Une occasion pour mettre en lumière l’engagement et l’énergie de la nouvelle génération d’interprètes et de monter la vitalité de la création contemporaine.

EcLekTIK offre un large champ d’écriture et des regards multiples sur les différentes techniques de la danse qui s’enrichissent et se complètent.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2026-06-04T20:00:00.000+02:00

Fin : 2026-06-04T21:30:00.000+02:00

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https://mairie-eysines.maplace.fr/evenement/7916/eclektik-26

Centre culturel Le Plateau /Théâtre Jean Vilar – Rue de l’Eglise 33320 Eysines Rue de l’Eglise 33320 Eysines Le Bourg Eysines 33320 Gironde



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