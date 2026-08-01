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AGENDA · Sampans

Éclipse partielle du Soleil Sampans

mercredi 12 août 2026 · Sampans

Informations pratiques

Début
mercredi 12 août 2026
Fin
mercredi 12 août 2026
Heure de début
19:00:00
Adresse
mont roland, 39100 sampans
Ville
39100 Sampans
Département
Jura
Tarif
Gratuit Gratuit

Sampans

Éclipse partielle du Soleil

mont roland, 39100 sampans Sampans Jura

Tarif : – – EUR

Gratuit
Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-12 19:00:00
fin : 2026-08-12

Date(s) :
2026-08-12

Observation de l’éclipse partielle de Soleil avec un matériel adapté, le mercredi 12 août à partir de 19h00, sur le mont Roland, dans le champ donnant sur Sampans. Le phénomène débutera vers 19h20, atteindra son maximum à 20h18 (91% d’occultation) et se terminera au coucher vers 20h50. Pour cet événement particulier, nous mettrons en vente sur place des paires de lunettes d’éclipse à 1€ pièce. Il s’en suivra une Nuit des Étoiles si la météo le permet.   .

mont roland, 39100 sampans Sampans 39100 Jura Bourgogne-Franche-Comté   clubastrodole@gmail.com

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English : Éclipse partielle du Soleil

L’événement Éclipse partielle du Soleil Sampans a été mis à jour le 2026-07-29 par OFFICE DE TOURISME DE DOLE HELLO DOLE

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