Informations pratiques

Sampans

Éclipse partielle du Soleil

mont roland, 39100 sampans Sampans Jura

Tarif : – – EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-12 19:00:00

fin : 2026-08-12

Date(s) :

2026-08-12

Observation de l’éclipse partielle de Soleil avec un matériel adapté, le mercredi 12 août à partir de 19h00, sur le mont Roland, dans le champ donnant sur Sampans. Le phénomène débutera vers 19h20, atteindra son maximum à 20h18 (91% d’occultation) et se terminera au coucher vers 20h50. Pour cet événement particulier, nous mettrons en vente sur place des paires de lunettes d’éclipse à 1€ pièce. Il s’en suivra une Nuit des Étoiles si la météo le permet. .

mont roland, 39100 sampans Sampans 39100 Jura Bourgogne-Franche-Comté clubastrodole@gmail.com

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English : Éclipse partielle du Soleil

L’événement Éclipse partielle du Soleil Sampans a été mis à jour le 2026-07-29 par OFFICE DE TOURISME DE DOLE HELLO DOLE