Arvert

Éclipse solaire

Port de la Grève a Duret Arvert Charente-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-12 18:00:00

fin : 2026-08-12

Date(s) :

2026-08-12

Rejoignez-nous à la grève à Duret pour observer une éclipse solaire atteignant 97,7 % !

Un spectacle rare à ne pas manquer, visible en toute sécurité grâce à plusieurs télescopes mis à disposition.

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Port de la Grève a Duret Arvert 17530 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 6 19 65 70 83 luniversastro@gmail.com

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English :

Join us at La grève à Duret to observe a solar eclipse reaching 97.7%!

A rare spectacle not to be missed, visible in complete safety thanks to several telescopes on hand.

L’événement Éclipse solaire Arvert a été mis à jour le 2026-05-05 par Royan Atlantique