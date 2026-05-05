Éclipse solaire Arvert
Éclipse solaire Arvert mercredi 12 août 2026.
Arvert
Éclipse solaire
Port de la Grève a Duret Arvert Charente-Maritime
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-12 18:00:00
fin : 2026-08-12
Date(s) :
2026-08-12
Rejoignez-nous à la grève à Duret pour observer une éclipse solaire atteignant 97,7 % !
Un spectacle rare à ne pas manquer, visible en toute sécurité grâce à plusieurs télescopes mis à disposition.
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Port de la Grève a Duret Arvert 17530 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 6 19 65 70 83 luniversastro@gmail.com
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English :
Join us at La grève à Duret to observe a solar eclipse reaching 97.7%!
A rare spectacle not to be missed, visible in complete safety thanks to several telescopes on hand.
L’événement Éclipse solaire Arvert a été mis à jour le 2026-05-05 par Royan Atlantique
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