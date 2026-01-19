Cinéma en Plein Air 2025 Dragons Arvert
Parc des Loisirs d’Arvert (Salle des Fêtes si mauvais temps) Arvert Charente-Maritime
Début : 2026-08-13 22:00:00
fin : 2026-08-13
2026-08-13
Séance de cinéma sous les étoiles ! Buvette à partir de 21h30.
Parc des Loisirs d’Arvert (Salle des Fêtes si mauvais temps) Arvert 17530 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 36 40 36 mairie@ville-arvert.fr
English :
Cinema under the stars! Refreshments from 9:30pm.
