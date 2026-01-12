Cinéma Alverton 2025-2026 Salles des Fêtes d’Arvert Arvert
Cinéma Alverton 2025-2026 Salles des Fêtes d’Arvert Arvert mercredi 15 avril 2026.
Cinéma Alverton 2025-2026
Salles des Fêtes d’Arvert Place Jacques Lacombe Arvert Charente-Maritime
Tarif : 3 – 3 – 3 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-15 20:30:00
fin : 2026-06-08
Date(s) :
2026-04-15 2026-05-11 2026-06-08
Nous vous invitons pour des séances de cinéma une fois par mois de septembre 2025 à juin 2026 !
En partenariat avec le Foyer Rural d’Arvert et le CRPC.
Salles des Fêtes d’Arvert Place Jacques Lacombe Arvert 17530 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 36 40 36 mairie@ville-arvert.fr
English :
We invite you to attend film screenings once a month from September 2025 to June 2026!
In partnership with the Foyer Rural d’Arvert and the CRPC.
