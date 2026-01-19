Arvert en Musique Place Jacques Lacombe Arvert
Arvert en Musique Place Jacques Lacombe Arvert dimanche 21 juin 2026.
Arvert en Musique
Place Jacques Lacombe Centre-ville d’Arvert Arvert Charente-Maritime
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-21 17:00:00
fin : 2026-06-21
Date(s) :
2026-06-21
Venez célébrer la Fête de la Musique dans le centre-ville d’Arvert !
Amateur ou professionnel, sortez dans la rue et partagez votre univers !
.
Place Jacques Lacombe Centre-ville d’Arvert Arvert 17530 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 36 40 36 mairie@ville-arvert.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Come and celebrate the Fête de la Musique in downtown Arvert!
Amateur or professional, take to the streets and share your world!
L’événement Arvert en Musique Arvert a été mis à jour le 2026-01-19 par Royan Atlantique