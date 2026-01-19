Arvert en Musique Place Jacques Lacombe Arvert

Arvert en Musique

Arvert

Début : 2026-06-21 17:00:00

fin : 2026-06-21

Date(s) :

2026-06-21

Venez célébrer la Fête de la Musique dans le centre-ville d’Arvert !



Amateur ou professionnel, sortez dans la rue et partagez votre univers !

Place Jacques Lacombe Centre-ville d’Arvert Arvert 17530 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 36 40 36 mairie@ville-arvert.fr

English :

Come and celebrate the Fête de la Musique in downtown Arvert!



Amateur or professional, take to the streets and share your world!

L’événement Arvert en Musique Arvert a été mis à jour le 2026-01-19 par Royan Atlantique