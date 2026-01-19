À vous de jouer ! (Après-midi ludique) Salles des Fêtes d’Arvert Arvert

À vous de jouer ! (Après-midi ludique)

Salles des Fêtes d'Arvert Place Jacques Lacombe Arvert Charente-Maritime

Début : 2026-06-07 14:00:00

fin : 2026-06-07 18:00:00

2026-06-07

Nous vous donnons rendez-vous à la salle des fêtes et parc de loisirs d’Arvert pour la 5ème édition de cette après-midi Ludique familiale !

Salles des Fêtes d'Arvert Place Jacques Lacombe Arvert 17530 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 36 40 36 mairie@ville-arvert.fr

English :

We look forward to seeing you at the Arvert village hall and leisure park for the 5th edition of this fun-filled family afternoon!

