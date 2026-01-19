À vous de jouer ! (Après-midi ludique) Salles des Fêtes d’Arvert Arvert
À vous de jouer ! (Après-midi ludique) Salles des Fêtes d’Arvert Arvert dimanche 7 juin 2026.
À vous de jouer ! (Après-midi ludique)
Salles des Fêtes d’Arvert Place Jacques Lacombe Arvert Charente-Maritime
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-07 14:00:00
fin : 2026-06-07 18:00:00
Date(s) :
2026-06-07
Nous vous donnons rendez-vous à la salle des fêtes et parc de loisirs d’Arvert pour la 5ème édition de cette après-midi Ludique familiale !
.
Salles des Fêtes d’Arvert Place Jacques Lacombe Arvert 17530 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 36 40 36 mairie@ville-arvert.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
We look forward to seeing you at the Arvert village hall and leisure park for the 5th edition of this fun-filled family afternoon!
L’événement À vous de jouer ! (Après-midi ludique) Arvert a été mis à jour le 2026-01-19 par Royan Atlantique