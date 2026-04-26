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Comité de lecture À livre ouvert Un livre dont le titre contient une couleur Bibliothèque d’Arvert Arvert

Comité de lecture À livre ouvert Un livre dont le titre contient une couleur Bibliothèque d’Arvert Arvert vendredi 12 juin 2026.

Lieu : Bibliothèque d'Arvert

Adresse : 19 rue des Tilleuls

Ville : 17530 Arvert

Département : Charente-Maritime

Début : vendredi 12 juin 2026

Fin : vendredi 12 juin 2026

Heure de début : 18:00:00

Tarif :

Arvert

Comité de lecture À livre ouvert Un livre dont le titre contient une couleur

Bibliothèque d’Arvert 19 rue des Tilleuls Arvert Charente-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-12 18:00:00
fin : 2026-06-12

Date(s) :
2026-06-12

Partageons nos coups de cœur littéraire sur un thème en commun
(Thème de la soirée Un livre dont le titre contient une couleur )
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Bibliothèque d’Arvert 19 rue des Tilleuls Arvert 17530 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 36 25 26  bibliotheque.arvert@orange.fr

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English :

Let’s share our literary favorites on a common theme
(Evening theme: A book with a color in its title )

L’événement Comité de lecture À livre ouvert Un livre dont le titre contient une couleur Arvert a été mis à jour le 2026-04-26 par Royan Atlantique

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