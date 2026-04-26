Comité de lecture À livre ouvert Un livre dont le titre contient une couleur Bibliothèque d’Arvert Arvert
Comité de lecture À livre ouvert Un livre dont le titre contient une couleur Bibliothèque d’Arvert Arvert vendredi 12 juin 2026.
Arvert
Comité de lecture À livre ouvert Un livre dont le titre contient une couleur
Bibliothèque d’Arvert 19 rue des Tilleuls Arvert Charente-Maritime
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-12 18:00:00
fin : 2026-06-12
Date(s) :
2026-06-12
Partageons nos coups de cœur littéraire sur un thème en commun
(Thème de la soirée Un livre dont le titre contient une couleur )
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Bibliothèque d’Arvert 19 rue des Tilleuls Arvert 17530 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 36 25 26 bibliotheque.arvert@orange.fr
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English :
Let’s share our literary favorites on a common theme
(Evening theme: A book with a color in its title )
L’événement Comité de lecture À livre ouvert Un livre dont le titre contient une couleur Arvert a été mis à jour le 2026-04-26 par Royan Atlantique
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