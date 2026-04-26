Comité de lecture À livre ouvert Un livre dont le titre contient une couleur Bibliothèque d’Arvert Arvert

Arvert

Comité de lecture À livre ouvert Un livre dont le titre contient une couleur

Bibliothèque d’Arvert 19 rue des Tilleuls Arvert Charente-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-12 18:00:00

fin : 2026-06-12

Date(s) :

2026-06-12

Partageons nos coups de cœur littéraire sur un thème en commun

(Thème de la soirée Un livre dont le titre contient une couleur )

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Bibliothèque d’Arvert 19 rue des Tilleuls Arvert 17530 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 36 25 26 bibliotheque.arvert@orange.fr

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English :

Let’s share our literary favorites on a common theme

(Evening theme: A book with a color in its title )

L’événement Comité de lecture À livre ouvert Un livre dont le titre contient une couleur Arvert a été mis à jour le 2026-04-26 par Royan Atlantique