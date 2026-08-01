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AGENDA · Queyrières

Eclipse solaire au Meygal Chalet du Meygal Queyrières

mercredi 12 août 2026 · Chalet du Meygal · Queyrières

Informations pratiques

Début
mercredi 12 août 2026
Fin
mercredi 12 août 2026
Heure de début
19:00:00
Lieu
Chalet du Meygal
Adresse
140 route du chalet du Meygal
Ville
43260 Queyrières
Département
Haute-Loire
Tarif

Queyrières

Eclipse solaire au Meygal

Chalet du Meygal 140 route du chalet du Meygal Queyrières Haute-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-12 19:00:00
fin : 2026-08-12

Date(s) :
2026-08-12

Observation de l’éclipse dans un cadre naturel exceptionnel.
Profitez d’une maquette pour comprendre le phénomène et d’une lunette astronomique projetant l’image du soleil.
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Chalet du Meygal 140 route du chalet du Meygal Queyrières 43260 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 71 57 64 67  lechaletdumeygal@gmail.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Watch the eclipse in an exceptional natural setting.
Use a model to understand the phenomenon and a telescope that projects an image of the sun.

L’événement Eclipse solaire au Meygal Queyrières a été mis à jour le 2026-08-06 par Office de tourisme Mézenc Loire Meygal