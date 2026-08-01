Eclipse solaire au Meygal Chalet du Meygal Queyrières
mercredi 12 août 2026 · Chalet du Meygal · Queyrières
Informations pratiques
Queyrières
Eclipse solaire au Meygal
Chalet du Meygal 140 route du chalet du Meygal Queyrières Haute-Loire
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-12 19:00:00
fin : 2026-08-12
Date(s) :
2026-08-12
Observation de l’éclipse dans un cadre naturel exceptionnel.
Profitez d’une maquette pour comprendre le phénomène et d’une lunette astronomique projetant l’image du soleil.
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Chalet du Meygal 140 route du chalet du Meygal Queyrières 43260 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 71 57 64 67 lechaletdumeygal@gmail.com
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English :
Watch the eclipse in an exceptional natural setting.
Use a model to understand the phenomenon and a telescope that projects an image of the sun.
L’événement Eclipse solaire au Meygal Queyrières a été mis à jour le 2026-08-06 par Office de tourisme Mézenc Loire Meygal