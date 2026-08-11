Informations pratiques

Bréhal

Eclipse solaire

Cale principale Bréhal Manche

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-12 16:00:00

fin : 2026-08-12

Date(s) :

2026-08-12

Le mercredi 12 août, la France assistera à l’une des plus spectaculaires éclipses solaires du siècle un rendez-vous astronomique exceptionnel à ne pas manquer!

Nous vous donnons rendez-vous dès 16h à la cale principale pour une séance d’informations puis suivez-nous jusqu’à l’école de voile ou nous découvrirons l’éclipse de plus près à travers un téléscope adapté.

Petit rappel

Regarder directement le soleil, même pendant une éclipse partielle, peut provoquer des lésions oculaires graves et irréversibles. Utilisez uniquement des lunettes spéciales d’observation solaire certifiées ISO 12312-2. Les lunettes de soleil, même très foncées, ne protègent pas. N’utilisez jamais de jumelles, de télescope ou d’appareil photo sans filtre solaire adapté.

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Puis en fin de journée retrouvez-nous un peu plus tard au Moulin du Hutrel à partir de 21h pour la Nuit des étoiles filantes on s’installe, on observe, on attend… et le ciel offre ses surprises.

Mercredi 12 août à partir de 21h.

Tout public. Gratuit. Prévoir vêtement chaud. Renseignements et Réservation Tél. 02 33 50 71 78. .

Cale principale Bréhal 50290 Manche Normandie +33 2 33 61 61 24 communication@ville-brehal.fr

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English : Eclipse solaire

L’événement Eclipse solaire Bréhal a été mis à jour le 2026-08-07 par OT Granville Terre et Mer