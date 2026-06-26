Reveil musculaire sur la plage Saint Martin de Bréhal Bréhal mercredi 12 août 2026.

Bréhal

Reveil musculaire sur la plage

Saint Martin de Bréhal Rue de la Cale Principale Bréhal Manche

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-12 11:00:00

fin : 2026-08-12 12:00:00

Date(s) :

2026-08-12

Gymnastique. Séances animées par Stéphane Rouchy, animateur sportif. Au programme mouvements d’assouplissement, au gré des marées. Tous les mercredis et les vendredis. Du vendredi 10 juillet au vendredi 21 août, de 11 h à 12 h, Saint-Martin-de-Bréhal, devant la cale principale, Bréhal. Gratuit. .

Saint Martin de Bréhal Rue de la Cale Principale Bréhal 50290 Manche Normandie +33 2 33 91 96 93 culturel@ville-brehal.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Reveil musculaire sur la plage

L’événement Reveil musculaire sur la plage Bréhal a été mis à jour le 2026-06-26 par OT Granville Terre et Mer