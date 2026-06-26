Reveil musculaire sur la plage Saint Martin de Bréhal Bréhal
Reveil musculaire sur la plage Saint Martin de Bréhal Bréhal mercredi 12 août 2026.
Bréhal
Reveil musculaire sur la plage
Saint Martin de Bréhal Rue de la Cale Principale Bréhal Manche
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-12 11:00:00
fin : 2026-08-12 12:00:00
Date(s) :
2026-08-12
Gymnastique. Séances animées par Stéphane Rouchy, animateur sportif. Au programme mouvements d’assouplissement, au gré des marées. Tous les mercredis et les vendredis. Du vendredi 10 juillet au vendredi 21 août, de 11 h à 12 h, Saint-Martin-de-Bréhal, devant la cale principale, Bréhal. Gratuit. .
Saint Martin de Bréhal Rue de la Cale Principale Bréhal 50290 Manche Normandie +33 2 33 91 96 93 culturel@ville-brehal.fr
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English : Reveil musculaire sur la plage
L’événement Reveil musculaire sur la plage Bréhal a été mis à jour le 2026-06-26 par OT Granville Terre et Mer
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