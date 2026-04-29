Comice agricole du canton de Bréhal Bréhal
Comice agricole du canton de Bréhal Bréhal jeudi 6 août 2026.
Bréhal
Comice agricole du canton de Bréhal
Hippodrome Bréhal Manche
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-06 10:00:00
fin : 2026-08-06
Date(s) :
2026-08-06
Journée dédiée à l’agriculture dès 10 h avec marché du terroirs, mini ferme, balade à poneys, spectacle équestre avec Elisa Laville, démonstration de chiens de troupeau, de tonte de moutons… concours de bovins en race Normande et Prim’Holstein. Structure gonflable.
Journée destinée aux familles. Entrée gratuite.
Restauration et buvette sur place .
Hippodrome Bréhal 50290 Manche Normandie +33 6 07 42 77 13
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English : Comice agricole du canton de Bréhal
L’événement Comice agricole du canton de Bréhal Bréhal a été mis à jour le 2026-04-29 par OT Granville Terre et Mer
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