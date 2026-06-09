Concert Fin de siècle Bréhal
Concert Fin de siècle Bréhal vendredi 7 août 2026.
Bréhal
Concert Fin de siècle
La cale Bréhal Manche
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-07 21:30:00
fin : 2026-08-07 23:00:00
Date(s) :
2026-08-07
Cet équipage de flibustiers gouailleurs écume les tavernes et festivals avec son répertoire maritime. .
La cale Bréhal 50290 Manche Normandie +33 2 33 91 96 93 communication@brehal.fr
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English : Concert Fin de siècle
L’événement Concert Fin de siècle Bréhal a été mis à jour le 2026-06-09 par OT Granville Terre et Mer
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