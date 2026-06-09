Bréhal

Concert Fin de siècle

La cale Bréhal Manche

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-07 21:30:00

fin : 2026-08-07 23:00:00

Date(s) :

2026-08-07

Cet équipage de flibustiers gouailleurs écume les tavernes et festivals avec son répertoire maritime. .

La cale Bréhal 50290 Manche Normandie +33 2 33 91 96 93 communication@brehal.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Concert Fin de siècle

L’événement Concert Fin de siècle Bréhal a été mis à jour le 2026-06-09 par OT Granville Terre et Mer