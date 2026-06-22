Festival A fond la cale Bréhal
Festival A fond la cale Bréhal vendredi 7 août 2026.
Bréhal
Festival A fond la cale
Bréhal Manche
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Vendredi Vendredi 2026-08-07
fin : 2026-08-09
Date(s) :
2026-08-07
Le Festival À Fond la Cale c’est 3 jours de festivités entièrement gratuits et complètement loufoques. Le Festival À Fond la Cale présente sa 26e édition du 7 au 9 août 2026. Toujours aussi déjanté et décalé, le festival est avant tout UNIQUE avec sa course d’Objets Flottants Non Identifiés (OFNI) et sa course des joyeux baleiniers de la Saint-Martinade unique en France ! Mêlant spectacles, concerts, animations de rue, marché artisanal, apéro-bulots et bien d’autres surprises, ce carnaval de la mer est LE rendez-vous incontournable des vacances à Saint-Martin de Bréhal. La station balnéaire voit ses rues s’animer pendant 3 jours où petits et grands viennent profiter des festivités entre amis ou en famille. .
Bréhal 50290 Manche Normandie +33 2 33 61 61 24 communication@brehal.fr
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English : Festival A fond la cale
L’événement Festival A fond la cale Bréhal a été mis à jour le 2026-06-22 par OT Granville Terre et Mer
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