AGENDA · Bréhal
Concert ensemble magnétis Bréhal
lundi 3 août 2026 · Bréhal
Informations pratiques
Bréhal
Concert ensemble magnétis
16 Place Monaco Bréhal Manche
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-03 21:00:00
fin : 2026-08-03
Date(s) :
2026-08-03
L’ensemble MAGNETIS dirigé par Sébastien BOUVEYRON invite cet été la soprano Emilie Rose Bry pour un récital consacré à Caldara et Vivaldi. .
16 Place Monaco Bréhal 50290 Manche Normandie +33 2 33 51 99 14 mh.thouroude@hotmail.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Concert ensemble magnétis
L’événement Concert ensemble magnétis Bréhal a été mis à jour le 2026-07-22 par OT Granville Terre et Mer
À voir aussi à Bréhal (Manche)
- Olifan A l’ouest je te plumerai Bréhal 30 juillet 2026
- Reveil musculaire sur la plage Saint Martin de Bréhal Bréhal 31 juillet 2026
- Concert Jet Blast Bréhal 31 juillet 2026
- Exposition Bienvenue dans la Manche Rue du Général de Gaulle Bréhal 1 août 2026
- Zumba Bréhal 1 août 2026