Informations pratiques

Bréhal

Concert ensemble magnétis

16 Place Monaco Bréhal Manche

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-03 21:00:00

fin : 2026-08-03

Date(s) :

2026-08-03

L’ensemble MAGNETIS dirigé par Sébastien BOUVEYRON invite cet été la soprano Emilie Rose Bry pour un récital consacré à Caldara et Vivaldi. .

16 Place Monaco Bréhal 50290 Manche Normandie +33 2 33 51 99 14 mh.thouroude@hotmail.fr

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English : Concert ensemble magnétis

L’événement Concert ensemble magnétis Bréhal a été mis à jour le 2026-07-22 par OT Granville Terre et Mer