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Exposition Bienvenue dans la Manche Rue du Général de Gaulle Bréhal

Exposition Bienvenue dans la Manche Rue du Général de Gaulle Bréhal

Exposition Bienvenue dans la Manche Rue du Général de Gaulle Bréhal samedi 1 août 2026.

Lieu
Rue du Général de Gaulle
Adresse
Halle au Blé
Ville
50290 Bréhal
Département
Manche
Début
samedi 1 août 2026
Fin
mardi 25 août 2026
Tarif

Bréhal

Exposition Bienvenue dans la Manche

Rue du Général de Gaulle Halle au Blé Bréhal Manche

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Vendredi Vendredi 2026-08-01
fin : 2026-08-25

Date(s) :
2026-08-01

Exposition Bienvenue dans la Manche. Prêt des archives départementales.   .

Rue du Général de Gaulle Halle au Blé Bréhal 50290 Manche Normandie +33 2 33 61 61 24  communication@brehal.fr

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English : Exposition Bienvenue dans la Manche

L’événement Exposition Bienvenue dans la Manche Bréhal a été mis à jour le 2026-06-26 par OT Granville Terre et Mer

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