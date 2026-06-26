Exposition Bienvenue dans la Manche Rue du Général de Gaulle Bréhal samedi 1 août 2026.

Bréhal

Exposition Bienvenue dans la Manche

Rue du Général de Gaulle Halle au Blé Bréhal Manche

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi Vendredi 2026-08-01

fin : 2026-08-25

Date(s) :

2026-08-01

Exposition Bienvenue dans la Manche. Prêt des archives départementales. .

Rue du Général de Gaulle Halle au Blé Bréhal 50290 Manche Normandie +33 2 33 61 61 24 communication@brehal.fr

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English : Exposition Bienvenue dans la Manche

L’événement Exposition Bienvenue dans la Manche Bréhal a été mis à jour le 2026-06-26 par OT Granville Terre et Mer