Bréhal

Concert Jet Blast

La cale Bréhal Manche

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-31 21:30:00

fin : 2026-07-31 23:00:00

Date(s) :

2026-07-31

Rock. On ne les présente plus ! Jet Blast parcourt les scènes du Grand Ouest et de France en délivrant son concentré de rock, sous la forme d’un power trio habité par deux voix lead. Ils rendent hommage aux grandes icônes du rock, à travers son énergie communicative. .

La cale Bréhal 50290 Manche Normandie +33 2 33 91 96 93 communication@brehal.fr

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English : Concert Jet Blast

L’événement Concert Jet Blast Bréhal a été mis à jour le 2026-06-09 par OT Granville Terre et Mer