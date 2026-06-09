Concert Jet Blast Bréhal
Concert Jet Blast Bréhal vendredi 31 juillet 2026.
Bréhal
Concert Jet Blast
La cale Bréhal Manche
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-31 21:30:00
fin : 2026-07-31 23:00:00
Date(s) :
2026-07-31
Rock. On ne les présente plus ! Jet Blast parcourt les scènes du Grand Ouest et de France en délivrant son concentré de rock, sous la forme d’un power trio habité par deux voix lead. Ils rendent hommage aux grandes icônes du rock, à travers son énergie communicative. .
La cale Bréhal 50290 Manche Normandie +33 2 33 91 96 93 communication@brehal.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Concert Jet Blast
L’événement Concert Jet Blast Bréhal a été mis à jour le 2026-06-09 par OT Granville Terre et Mer
À voir aussi à Bréhal (Manche)
- Initiation pêche à pied Bréhal 16 juin 2026
- Concert de fin d’année de la Chorale PPPP Rue du Général de Gaulle Bréhal 16 juin 2026
- Expérience de Destination Kayak dans le havre de la Vanlée Base nautique de Saint-Martin-de-Bréhal Bréhal 17 juin 2026
- La Cité Théâtre Bréhal 19 juin 2026
- La Cité Théâtre Bréhal 19 juin 2026