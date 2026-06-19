Atelier avec une diet rétention d’eau et jambes lourdes Bréhal
Atelier avec une diet rétention d’eau et jambes lourdes Bréhal lundi 3 août 2026.
Bréhal
Atelier avec une diet rétention d’eau et jambes lourdes
Nouveau Pôle santé de Bréhal Bréhal Manche
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-03 18:00:00
fin : 2026-08-03 19:30:00
Date(s) :
2026-08-03
Passez 1h0 avec une diététicienne diplômée pour
– Comprendre et prévenir la rétention d’eau par l’alimentation et l’hygiène de vie
– Apprendre à soulager les jambes lourdes
– Réalisez et repartez avec votre flacon de synergie d’huiles essentielles pour soulager les jambes lourdes .
Nouveau Pôle santé de Bréhal Bréhal 50290 Manche Normandie +33 6 31 43 62 39 mariesoldet.diet@gmail.com
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English : Atelier avec une diet rétention d’eau et jambes lourdes
L’événement Atelier avec une diet rétention d’eau et jambes lourdes Bréhal a été mis à jour le 2026-06-19 par OT Granville Terre et Mer
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