Atelier avec une diet rétention d’eau et jambes lourdes Bréhal lundi 3 août 2026.

Bréhal

Atelier avec une diet rétention d’eau et jambes lourdes

Nouveau Pôle santé de Bréhal Bréhal Manche

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-03 18:00:00

fin : 2026-08-03 19:30:00

Date(s) :

2026-08-03

Passez 1h0 avec une diététicienne diplômée pour

– Comprendre et prévenir la rétention d’eau par l’alimentation et l’hygiène de vie

– Apprendre à soulager les jambes lourdes

– Réalisez et repartez avec votre flacon de synergie d’huiles essentielles pour soulager les jambes lourdes .

Nouveau Pôle santé de Bréhal Bréhal 50290 Manche Normandie +33 6 31 43 62 39 mariesoldet.diet@gmail.com

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English : Atelier avec une diet rétention d’eau et jambes lourdes

L’événement Atelier avec une diet rétention d’eau et jambes lourdes Bréhal a été mis à jour le 2026-06-19 par OT Granville Terre et Mer