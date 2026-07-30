AGENDA · Bréhal
Courses au Trot Bréhal
lundi 3 août 2026 · Bréhal
Informations pratiques
Bréhal
Courses au Trot
Avenue de l’Hippodrome Bréhal Manche
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Vendredi Vendredi 2026-08-03 13:00:00
fin : 2029-08-03 18:30:00
Date(s) :
2026-08-03
9 épreuves au trot
Débuts des opérations à 14 heures
Présentation en piste du champion HOKKAIDO JIEL, lauréat du GRAND PRIX D’AMÉRIQUE 2026
Multiples animations gratuites pour les enfants. .
Avenue de l’Hippodrome Bréhal 50290 Manche Normandie +33 2 33 51 50 94 yves.jean157@orange.fr
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English : Courses au Trot
L’événement Courses au Trot Bréhal a été mis à jour le 2026-07-25 par OT Granville Terre et Mer
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