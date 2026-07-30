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AGENDA · Bréhal

Courses au Trot Bréhal

lundi 3 août 2026 · Bréhal

Courses au Trot Bréhal

Informations pratiques

Début
lundi 3 août 2026
Fin
vendredi 3 août 2029
Heure de début
13:00:00
Adresse
Avenue de l'Hippodrome
Ville
50290 Bréhal
Département
Manche
Tarif

Bréhal

Courses au Trot

Avenue de l’Hippodrome Bréhal Manche

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Vendredi Vendredi 2026-08-03 13:00:00
fin : 2029-08-03 18:30:00

Date(s) :
2026-08-03

9 épreuves au trot
Débuts des opérations à 14 heures

Présentation en piste du champion HOKKAIDO JIEL, lauréat du GRAND PRIX D’AMÉRIQUE 2026
Multiples animations gratuites pour les enfants.   .

Avenue de l’Hippodrome Bréhal 50290 Manche Normandie +33 2 33 51 50 94  yves.jean157@orange.fr

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English : Courses au Trot

L’événement Courses au Trot Bréhal a été mis à jour le 2026-07-25 par OT Granville Terre et Mer

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