Les Jeux olympiques de l’absurde Bréhal
Les Jeux olympiques de l’absurde Bréhal vendredi 7 août 2026.
Bréhal
Les Jeux olympiques de l’absurde
Saint Mart’anim Bréhal Manche
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-07 14:30:00
fin : 2026-08-07 17:30:00
Date(s) :
2026-08-07
Animation. Pour les petits comme les grands ; s’amuser en famille ou entre amis et participer aux épreuves plus loufoques les unes que les autres. .
Saint Mart’anim Bréhal 50290 Manche Normandie +33 2 33 50 71 78 culturel@ville-brehal.fr
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English : Les Jeux olympiques de l’absurde
L’événement Les Jeux olympiques de l’absurde Bréhal a été mis à jour le 2026-06-10 par OT Granville Terre et Mer
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