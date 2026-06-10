Bréhal

Les Jeux olympiques de l’absurde

Saint Mart’anim Bréhal Manche

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-07 14:30:00

fin : 2026-08-07 17:30:00

Date(s) :

2026-08-07

Animation. Pour les petits comme les grands ; s’amuser en famille ou entre amis et participer aux épreuves plus loufoques les unes que les autres. .

Saint Mart’anim Bréhal 50290 Manche Normandie +33 2 33 50 71 78 culturel@ville-brehal.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Les Jeux olympiques de l’absurde

L’événement Les Jeux olympiques de l’absurde Bréhal a été mis à jour le 2026-06-10 par OT Granville Terre et Mer