Éclipse solaire du 12 août 2026 un rendez-vous exceptionnel à l’Observatoire du Cap de Guzet Guzet Ustou
mercredi 12 août 2026 · Guzet · Ustou
Informations pratiques
Ustou
Éclipse solaire du 12 août 2026 un rendez-vous exceptionnel à l’Observatoire du Cap de Guzet
Guzet Cap de Guzet Ustou Ariège
Tarif : 25 – 25 – EUR
Gratuit pour les adhérents
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-12 18:00:00
fin : 2026-08-13 00:59:00
Date(s) :
2026-08-12
Éclipse Solaire à Guzet
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Guzet Cap de Guzet Ustou 09140 Ariège Occitanie +33 7 49 09 70 54 contact@cieldoccitanie.fr
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L’événement Éclipse solaire du 12 août 2026 un rendez-vous exceptionnel à l’Observatoire du Cap de Guzet Ustou a été mis à jour le 2026-07-27 par Office de Tourisme Couserans Pyrénées