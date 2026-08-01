Éclipse solaire du 12 août 2026 un rendez-vous exceptionnel à l’Observatoire du Cap de Guzet Guzet Ustou

Informations pratiques

Ustou

Éclipse solaire du 12 août 2026 un rendez-vous exceptionnel à l’Observatoire du Cap de Guzet

Guzet Cap de Guzet Ustou Ariège

Tarif : 25 – 25 – EUR

Gratuit pour les adhérents

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-12 18:00:00

fin : 2026-08-13 00:59:00

Date(s) :

2026-08-12

Éclipse Solaire à Guzet

.

Guzet Cap de Guzet Ustou 09140 Ariège Occitanie +33 7 49 09 70 54 contact@cieldoccitanie.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

%C9clipse Solaire %E0 Guzet

L’événement Éclipse solaire du 12 août 2026 un rendez-vous exceptionnel à l’Observatoire du Cap de Guzet Ustou a été mis à jour le 2026-07-27 par Office de Tourisme Couserans Pyrénées