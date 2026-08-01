Eclipse solaire Centre socioculturel Valleroy

Informations pratiques

Valleroy

Eclipse solaire

Centre socioculturel 11 allée du parc Valleroy Meurthe-et-Moselle

Tarif : – – EUR

0

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Mercredi Mercredi 2026-08-12 18:30:00

fin : 2026-08-12 20:30:00

Date(s) :

2026-08-12

Eclipse solaire à venir observer. Evènement organisé par Carrefour Jeunesse

Lunettes d’observations offertes par la municipalitéTout public

0 .

Centre socioculturel 11 allée du parc Valleroy 54910 Meurthe-et-Moselle Grand Est +33 7 83 64 70 69

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English :

Solar eclipse—come watch it. Event organized by Carrefour Jeunesse

Viewing glasses provided by the municipality

L’événement Eclipse solaire Valleroy a été mis à jour le 2026-07-28 par MILTOL