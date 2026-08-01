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AGENDA · Valleroy

Eclipse solaire Centre socioculturel Valleroy

mercredi 12 août 2026 · Centre socioculturel · Valleroy

Eclipse solaire Centre socioculturel Valleroy

Informations pratiques

Début
mercredi 12 août 2026
Fin
mercredi 12 août 2026
Heure de début
18:30:00
Lieu
Centre socioculturel
Adresse
11 allée du parc
Ville
54910 Valleroy
Département
Meurthe-et-Moselle
Tarif
0 Gratuit

Valleroy

Eclipse solaire

Centre socioculturel 11 allée du parc Valleroy Meurthe-et-Moselle

Tarif : – – EUR
0
Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Mercredi Mercredi 2026-08-12 18:30:00
fin : 2026-08-12 20:30:00

Date(s) :
2026-08-12

Eclipse solaire à venir observer. Evènement organisé par Carrefour Jeunesse

Lunettes d’observations offertes par la municipalitéTout public
0  .

Centre socioculturel 11 allée du parc Valleroy 54910 Meurthe-et-Moselle Grand Est +33 7 83 64 70 69 

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English :

Solar eclipse—come watch it. Event organized by Carrefour Jeunesse

Viewing glasses provided by the municipality

L’événement Eclipse solaire Valleroy a été mis à jour le 2026-07-28 par MILTOL