Eclipse solaire Centre socioculturel Valleroy
mercredi 12 août 2026 · Centre socioculturel · Valleroy
Informations pratiques
Valleroy
Eclipse solaire
Centre socioculturel 11 allée du parc Valleroy Meurthe-et-Moselle
Tarif : – – EUR
0
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Mercredi Mercredi 2026-08-12 18:30:00
fin : 2026-08-12 20:30:00
Date(s) :
2026-08-12
Eclipse solaire à venir observer. Evènement organisé par Carrefour Jeunesse
Lunettes d’observations offertes par la municipalitéTout public
0 .
Centre socioculturel 11 allée du parc Valleroy 54910 Meurthe-et-Moselle Grand Est +33 7 83 64 70 69
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English :
Solar eclipse—come watch it. Event organized by Carrefour Jeunesse
Viewing glasses provided by the municipality
L’événement Eclipse solaire Valleroy a été mis à jour le 2026-07-28 par MILTOL