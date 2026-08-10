ECLIPSE SUR LA TERRASSE DU BAYA CAPBRETON 85 Avenue Mal de Lattre de Tassigny Capbreton
mercredi 12 août 2026 · 85 Avenue Mal de Lattre de Tassigny · Capbreton
Informations pratiques
Capbreton
ECLIPSE SUR LA TERRASSE DU BAYA CAPBRETON
85 Avenue Mal de Lattre de Tassigny 85 Av Maréchal de Lattre de Tassigny Capbreton Landes
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-12 19:30:00
fin : 2026-08-12 21:00:00
Date(s) :
2026-08-12
Le 12 août, le soleil s’efface sur la terrasse du BAYA. Une éclipse solaire à 99,5% de totalité, à vivre les yeux levés vers l’océan.
Un phénomène rare, une terrasse d’exception. Le 12 août, le BAYA vous invite à assister à une éclipse solaire quasi totale, face à l’océan, entre ciel et mer.
Un moment suspendu à partager, verre à la main, pendant que la lumière du jour s’efface peu à peu.
Pour l’occasion, une réservation au Bistro’Baya ce soir-là vous offre vos lunettes de protection*.
*dans la limite du stock disponible .
85 Avenue Mal de Lattre de Tassigny 85 Av Maréchal de Lattre de Tassigny Capbreton 40130 Landes Nouvelle-Aquitaine
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English : ECLIPSE SUR LA TERRASSE DU BAYA CAPBRETON
On August 12, the sun fades from view on the BAYA terrace. A solar eclipse with 99.5% totality—to be experienced with your eyes turned toward the ocean.
L’événement ECLIPSE SUR LA TERRASSE DU BAYA CAPBRETON Capbreton a été mis à jour le 2026-08-05 par OTI LAS
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