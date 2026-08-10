ECLIPSE SUR LA TERRASSE DU BAYA CAPBRETON 85 Avenue Mal de Lattre de Tassigny Capbreton

Informations pratiques

Capbreton

ECLIPSE SUR LA TERRASSE DU BAYA CAPBRETON

85 Avenue Mal de Lattre de Tassigny 85 Av Maréchal de Lattre de Tassigny Capbreton Landes

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-12 19:30:00

fin : 2026-08-12 21:00:00

Date(s) :

2026-08-12

Le 12 août, le soleil s’efface sur la terrasse du BAYA. Une éclipse solaire à 99,5% de totalité, à vivre les yeux levés vers l’océan.

Un phénomène rare, une terrasse d’exception. Le 12 août, le BAYA vous invite à assister à une éclipse solaire quasi totale, face à l’océan, entre ciel et mer.

Un moment suspendu à partager, verre à la main, pendant que la lumière du jour s’efface peu à peu.

Pour l’occasion, une réservation au Bistro’Baya ce soir-là vous offre vos lunettes de protection*.

*dans la limite du stock disponible .

85 Avenue Mal de Lattre de Tassigny 85 Av Maréchal de Lattre de Tassigny Capbreton 40130 Landes Nouvelle-Aquitaine

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English : ECLIPSE SUR LA TERRASSE DU BAYA CAPBRETON

On August 12, the sun fades from view on the BAYA terrace. A solar eclipse with 99.5% totality—to be experienced with your eyes turned toward the ocean.

L’événement ECLIPSE SUR LA TERRASSE DU BAYA CAPBRETON Capbreton a été mis à jour le 2026-08-05 par OTI LAS