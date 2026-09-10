ECLOSION ESPACE ROGUET Toulouse

Informations pratiques

Toulouse

ECLOSION

ESPACE ROGUET 9 Rue de Gascogne Toulouse Haute-Garonne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-11-13 15:30:00

fin : 2026-11-13 16:00:00

Date(s) :

2026-11-13 2026-11-14

Un espace de convivialité sera aménagé pour accueillir petits et grands en amont du spectacle !

Eclosion est une bulle offerte aux adultes et aux enfants pour garder en mémoire nos liens fragiles, sensibles et uniques. En immersion dans un cocon de tissu, nous voyagerons au cœur d’un univers musical et lumineux !

Eclosion vise un équilibre entre contemplation et interaction. En se construisant comme une exploration de soi et de son prochain, Eclosion souhaite nourrir ce lien entre un enfant et sa figure d’attachement.

Vous êtes invité·es à faire le choix d’une pleine immersion dans un cocon scénographique avec Doudou comme fil rouge de ce voyage au cœur du tout petit. Ce Doudou choisi par bébé. Ce Doudou médiateur entre l’enfant et le parent, objet rassurant de défoulement, de jeu et d’apprentissage.

Rendez-vous sur culture.haute-garonne.fr pour découvrir toute la programmation. .

ESPACE ROGUET 9 Rue de Gascogne Toulouse 31300 Haute-Garonne Occitanie

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English :

A social area will be set up to welcome guests of all ages before the show!

L’événement ECLOSION Toulouse a été mis à jour le 2026-08-31 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE