VENISE SOUS LA NEIGE CAFE THEATRE LES 3T Toulouse
VENISE SOUS LA NEIGE CAFE THEATRE LES 3T Toulouse mercredi 3 juin 2026.
Toulouse
VENISE SOUS LA NEIGE
CAFE THEATRE LES 3T 40 Rue Gabriel Péri Toulouse Haute-Garonne
Tarif : 25 – 25 – EUR
25
Tarif réduit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-03 20:00:00
fin : 2026-07-24 21:30:00
Date(s) :
2026-06-03 2026-07-03 2026-07-24
Une comédie tout public tout simplement délicieuse ! Les quiproquos s’enchaînent les uns après les autres, on rit non-stop !
Il y a des jours où l’on devrait refuser une invitation à dîner … Entraînée par son ami avec qui elle vient de se disputer, Patricia arrive furieuse à un dîner où elle ne connaît personne.
Pour se venger, elle décide de ne pas dire un mot, entre quiproquos et déchirures amoureuses, elle fait voler la soirée en éclats. 25 .
CAFE THEATRE LES 3T 40 Rue Gabriel Péri Toulouse 31000 Haute-Garonne Occitanie
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English :
A delightful comedy for all ages! One misunderstanding follows another, and the laughter is non-stop!
L’événement VENISE SOUS LA NEIGE Toulouse a été mis à jour le 2026-04-29 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE
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