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VENISE SOUS LA NEIGE CAFE THEATRE LES 3T Toulouse

VENISE SOUS LA NEIGE CAFE THEATRE LES 3T Toulouse mercredi 3 juin 2026.

Lieu : CAFE THEATRE LES 3T

Adresse : 40 Rue Gabriel Péri

Ville : 31000 Toulouse

Département : Haute-Garonne

Début : mercredi 3 juin 2026

Fin : mercredi 3 juin 2026

Heure de début : 20:00:00

Tarif : 25 25 25 Tarif réduit

Toulouse

VENISE SOUS LA NEIGE

CAFE THEATRE LES 3T 40 Rue Gabriel Péri Toulouse Haute-Garonne

Tarif : 25 – 25 – EUR
25
Tarif réduit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-03 20:00:00
fin : 2026-07-24 21:30:00

Date(s) :
2026-06-03 2026-07-03 2026-07-24

Une comédie tout public tout simplement délicieuse ! Les quiproquos s’enchaînent les uns après les autres, on rit non-stop !
Il y a des jours où l’on devrait refuser une invitation à dîner … Entraînée par son ami avec qui elle vient de se disputer, Patricia arrive furieuse à un dîner où elle ne connaît personne.

Pour se venger, elle décide de ne pas dire un mot, entre quiproquos et déchirures amoureuses, elle fait voler la soirée en éclats. 25  .

CAFE THEATRE LES 3T 40 Rue Gabriel Péri Toulouse 31000 Haute-Garonne Occitanie  

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English :

A delightful comedy for all ages! One misunderstanding follows another, and the laughter is non-stop!

L’événement VENISE SOUS LA NEIGE Toulouse a été mis à jour le 2026-04-29 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE

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