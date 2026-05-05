VENISE SOUS LA NEIGE CAFE THEATRE LES 3T Toulouse

Toulouse

VENISE SOUS LA NEIGE

CAFE THEATRE LES 3T 40 Rue Gabriel Péri Toulouse Haute-Garonne

Tarif : 25 – 25 – EUR

25

Tarif réduit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-03 20:00:00

fin : 2026-07-24 21:30:00

Date(s) :

2026-06-03 2026-07-03 2026-07-24

Une comédie tout public tout simplement délicieuse ! Les quiproquos s’enchaînent les uns après les autres, on rit non-stop !

Il y a des jours où l’on devrait refuser une invitation à dîner … Entraînée par son ami avec qui elle vient de se disputer, Patricia arrive furieuse à un dîner où elle ne connaît personne.

Pour se venger, elle décide de ne pas dire un mot, entre quiproquos et déchirures amoureuses, elle fait voler la soirée en éclats. 25 .

CAFE THEATRE LES 3T 40 Rue Gabriel Péri Toulouse 31000 Haute-Garonne Occitanie

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

A delightful comedy for all ages! One misunderstanding follows another, and the laughter is non-stop!

L’événement VENISE SOUS LA NEIGE Toulouse a été mis à jour le 2026-04-29 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE