LIVIA GIAFFREDA (CHANSONS DU MONDE) LA CAVE POÉSIE Toulouse

Informations pratiques

Toulouse

LIVIA GIAFFREDA (CHANSONS DU MONDE)

LA CAVE POÉSIE 71 Rue du Taur Toulouse Haute-Garonne

Tarif : 6.5 – 6.5 – EUR

6.5

Tarif enfant

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-18 20:30:00

fin : 2026-08-21

Date(s) :

2026-08-18

Qu’elle soit en quartet, en duo ou en solo, Livia Giaffreda se laisse traverser par les musiques du monde pour créer la carte sonore de son propre univers.

Un univers poétique et sensible où les frontières de la chanson populaire napolitaine, du fado portugais, du choro brésilien ou du tango argentin se confondent.

Mardi 18 août Femmage et récits déracinés

Une création exclusive qui réunit 4 musiciennes et bien plus ! Un femmage pour célébrer les héroïnes qui ont marqué l’Histoire des femmes, celles de nos quotidiens, nos petites et grandes victoires, nos identités multiples et nos routes buissonnières.

Mercredi 19 août Vento Colorido

La voix puissante et intense de Livia navigue sur la houle vibrante de l’accordéon. On voyage sur une carte sonore aux multiples facettes, on se laisse bercer par des mélodies anciennes et immortelles ce duo passionné nous fait valser entre les ballades, les chants traditionnels du sud de l’Italie, et d’autres magies…

Jeudi 20 & vendredi 21 août Piel

Sur scène, une seule voix et des tambours sur cadre. Une seule note et nous partons en voyage vers des paysages intimes. A bord de ses percussions, Livia nous raconte des histoires peau à peau ensorcelée par le fado, les chants du folklore italien et espagnol jusqu’aux mélodies de l’Amérique Latine. 6.5 .

LA CAVE POÉSIE 71 Rue du Taur Toulouse 31000 Haute-Garonne Occitanie +33 5 61 23 62 00 contact@cave-poesie.com

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English :

Whether performing in a quartet, a duo, or as a soloist, Livia Giaffreda draws inspiration from world music to create the soundscape of her own unique world.

L’événement LIVIA GIAFFREDA (CHANSONS DU MONDE) Toulouse a été mis à jour le 2026-07-16 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE