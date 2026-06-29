VILLAGE DES ARTS AFRICAINS Allées Jules Guesde Toulouse

Toulouse

VILLAGE DES ARTS AFRICAINS

Allées Jules Guesde ALLÉES JULES GUESDE Toulouse Haute-Garonne

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-19 10:00:00

fin : 2026-08-23 23:00:00

Date(s) :

2026-08-19

Pendant 5 jours, venez vibrer au rythme des cultures africaines en plein coeur de Toulouse ! C’est le rendez-vous incontournable de la fin de l’été où chacun trouve tous les ingrédients de la convivialité dans une ambiance aux couleurs et aux saveurs d’Afrique.

Organisé par Africlap dans le cadre du festival, le village des arts africains vous ouvre ses portes pour la 13ème année avec le thème Archipels Africains .

Au programme marché artisanal, concerts, cinéma en plein air, expositions de photos et de peintures, rencontres, débats, conférences musicales, littérature, contes et art de la table. Vous retrouvez également sur place une offre culinaire riche et savoureuse, un espace bar avec ses scènes musicales.

Passionnés d’Afrique ou curieux de découvrir un continent multiculturel et dynamique, ne ratez pas cet événement ! Retrouvez le détail de la programmation sur le site internet du festival Africlap. .

Allées Jules Guesde ALLÉES JULES GUESDE Toulouse 31000 Haute-Garonne Occitanie +33 6 01 34 06 58 contact@africlap.fr

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English :

For 5 days, come and vibrate to the rhythm of African cultures right in the heart of Toulouse! It’s the not-to-be-missed end-of-summer rendezvous where everyone can find all the ingredients for conviviality in an atmosphere of African colors and flavors.

L’événement VILLAGE DES ARTS AFRICAINS Toulouse a été mis à jour le 2026-06-25 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE