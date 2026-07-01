Saison musicale – « Les Orients d’Occitanie » – Lakhdar Hanou, Chapelle des Carmélites, Toulouse

Informations pratiques

Saison musicale – « Les Orients d’Occitanie » – Lakhdar Hanou Mercredi 19 août, 19h00 Chapelle des Carmélites Haute-Garonne

Tarif 14 € réduit 10€

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-08-19T19:00:00+02:00 – 2026-08-19T20:30:00+02:00

Fin : 2026-08-19T19:00:00+02:00 – 2026-08-19T20:30:00+02:00

Lakhdar Hanou interprète un répertoire de compositions nourries de nouvelles idées, où chaque représentation devient unique, reflet de l’actualité artistique du oudiste. Pour cette occasion, il sera en duo avec Marylou Planchon, musicienne éclectique jouant du ney (flûte oblique en roseau dont l’origine remonte à l’ère mésopotamienne) . Ensemble, ils explorent les musiques orientales, traditionnelles et soufies, ainsi que les compositions du oudiste. Le concert déploie une atmosphère onirique et des instants poétiques, où se mêlent la résonance de la corde sur le bois du oud et le souffle du roseau du ney, offrant cette proximité intime propre aux musiques acoustiques.

Chapelle des Carmélites 1 Rue du Périgord, 31000 Toulouse, France Toulouse 31000 Capitole / Arnaud Bernard / Carmes Haute-Garonne Occitanie 05 34 44 92 05 [{« type »: « link », « value »: « https://www.helloasso.com/associations/droit-de-cite-graulhet/evenements/les-orient-d-occitanie-a-la-chapelle-des-carmelites »}] Ce monument remarquable accueille régulièrement des manifestations culturelles (expositions, festivals, récitals, lectures, concerts…). Métro : ligne B – station Jeanne d’Arc

« Le Souffle du levant »

©Lakhdar Hanou