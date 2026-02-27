[Eco-circuit ]: promenade en golfette dans le vignoble avec dégustation

Place du Souvenir Sancerre Cher

Tarif : 19 – 19 – EUR

19

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Lundi 2026-06-21 14:00:00

fin : 2026-09-21

Date(s) :

2026-06-21

Montez à bord des golfettes électriques pour arpenter le vignoble du Sancerrois, comprendre sa diversité et sa construction !

Terroir, cépages, culture …

Ainsi, vous saurez tout sur le métier de vigneron et le vin.

Dégustations de vins au milieu des vignes..

Montez à bord des golfettes électriques pour arpenter le vignoble du Sancerrois, comprendre sa diversité et sa construction !

Terroir, cépages, culture …

Ainsi, vous saurez tout sur le métier de vigneron et le vin.

Dégustations de vins au milieu des vignes..

Départ et retour Place du souvenir à Sancerre. 19 .

Place du Souvenir Sancerre 18300 Cher Centre-Val de Loire +33 2 48 79 91 46 contact@sancerre-ericlouis.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Climb aboard the electric golfettes to explore the Sancerrois vineyards and understand their diversity and construction!

Terroir, grape varieties, cultivation?

You’ll learn all about the winemaking profession and wine.

Wine tasting among the vines…

L’événement [Eco-circuit ]: promenade en golfette dans le vignoble avec dégustation Sancerre a été mis à jour le 2026-03-09 par Office de tourisme du Grand Sancerrois