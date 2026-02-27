[Eco-circuit ]: promenade en golfette dans le vignoble avec dégustation Sancerre
[Eco-circuit ]: promenade en golfette dans le vignoble avec dégustation Sancerre dimanche 21 juin 2026.
[Eco-circuit ]: promenade en golfette dans le vignoble avec dégustation
Place du Souvenir Sancerre Cher
Tarif : 19 – 19 – EUR
Début : Lundi 2026-06-21 14:00:00
fin : 2026-09-21
2026-06-21
Montez à bord des golfettes électriques pour arpenter le vignoble du Sancerrois, comprendre sa diversité et sa construction !
Terroir, cépages, culture …
Ainsi, vous saurez tout sur le métier de vigneron et le vin.
Dégustations de vins au milieu des vignes..
Départ et retour Place du souvenir à Sancerre. 19 .
Place du Souvenir Sancerre 18300 Cher Centre-Val de Loire +33 2 48 79 91 46 contact@sancerre-ericlouis.com
English :
Climb aboard the electric golfettes to explore the Sancerrois vineyards and understand their diversity and construction!
Terroir, grape varieties, cultivation?
You’ll learn all about the winemaking profession and wine.
Wine tasting among the vines…
