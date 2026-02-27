[Éco-circuit ]: promenade en golfette et dégustation à la cave

Place du Souvenir Sancerre Cher

Tarif : 19 – 19 – EUR

19

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi 2026-06-21 16:00:00

fin : 2026-09-21

Date(s) :

2026-06-21

Montez à bord des golfettes électriques pour arpenter le vignoble du Sancerrois, comprendre sa diversité et sa construction !

Terroir, cépages, culture …

Ainsi, vous saurez tout sur le métier de vigneron et le vin.

Découvrez la cave et les meilleures cuvées !

Montez à bord des golfettes électriques pour arpenter le vignoble du Sancerrois, comprendre sa diversité et sa construction !

Terroir, cépages, culture …

Ainsi, vous saurez tout sur le métier de vigneron et le vin.

C’est aussi l’occasion de découvrir la cave et de déguster les meilleures cuvées !.

Départ et retour Place du souvenir à Sancerre. 19 .

Place du Souvenir Sancerre 18300 Cher Centre-Val de Loire +33 2 48 79 91 46 contact@sancerre-ericlouis.com

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English :

Climb aboard the electric golfettes to explore the Sancerrois vineyards and understand their diversity and construction!

Terroir, grape varieties, cultivation?

You’ll learn all about the winemaking profession and wine.

Discover the cellar and the best vintages!

L’événement [Éco-circuit ]: promenade en golfette et dégustation à la cave Sancerre a été mis à jour le 2026-03-15 par Office de tourisme du Grand Sancerrois