Eco-festival du Laring Ecolieu du Laring Monein
vendredi 21 août 2026 · Ecolieu du Laring · Monein
Informations pratiques
Monein
Eco-festival du Laring
Ecolieu du Laring 5 chemin Bourrassot Monein Pyrénées-Atlantiques
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-21
fin : 2026-08-21
Date(s) :
2026-08-21
Ces 3 jours seront dédiés à la transition écologique dans toutes ses dimensions pour une transition des esprits et des cœurs ou comment trouver aujourd’hui une dynamique, une harmonie vivante avec toutes les formes de vie.
Programmes détaillé à venir. .
Ecolieu du Laring 5 chemin Bourrassot Monein 64360 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 6 58 96 23 49 ecolieudularing@gmail.com
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English : Eco-festival du Laring
L’événement Eco-festival du Laring Monein a été mis à jour le 2026-07-17 par OT Coeur de Béarn
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