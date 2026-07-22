Eco-festival du Laring Ecolieu du Laring Monein

Informations pratiques

Monein

Eco-festival du Laring

Ecolieu du Laring 5 chemin Bourrassot Monein Pyrénées-Atlantiques

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-21

fin : 2026-08-21

Date(s) :

2026-08-21

Ces 3 jours seront dédiés à la transition écologique dans toutes ses dimensions pour une transition des esprits et des cœurs ou comment trouver aujourd’hui une dynamique, une harmonie vivante avec toutes les formes de vie.

Programmes détaillé à venir. .

Ecolieu du Laring 5 chemin Bourrassot Monein 64360 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 6 58 96 23 49 ecolieudularing@gmail.com

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English : Eco-festival du Laring

L’événement Eco-festival du Laring Monein a été mis à jour le 2026-07-17 par OT Coeur de Béarn