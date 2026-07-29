Eco-festival du Laring Ecolieu du Laring Monein

Informations pratiques

Monein

Eco-festival du Laring

Ecolieu du Laring 5 chemin Bourrassot Monein Pyrénées-Atlantiques

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-22 09:00:00

fin : 2026-08-22

Date(s) :

2026-08-22

9h réveil dansé

10h balade en nature les arbres remarquables et atelier nature et création pour enfants et ados

10h30 atelier soin du corps

12h30 repas et scène ouverte

15h atelier cirque et diabolo OU atelier agroécologie

17h atelier théâtre d’impro OU atelier écoconstruction

19h apéro et spectacle le cas rapace

20h repas

21h soirée humour impro show .

Ecolieu du Laring 5 chemin Bourrassot Monein 64360 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 6 58 96 23 49 ecolieudularing@gmail.com

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English : Eco-festival du Laring

L’événement Eco-festival du Laring Monein a été mis à jour le 2026-07-26 par OT Coeur de Béarn