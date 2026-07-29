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Eco-festival du Laring Ecolieu du Laring Monein

samedi 22 août 2026 · Ecolieu du Laring · Monein

Eco-festival du Laring Ecolieu du Laring Monein

Informations pratiques

Début
samedi 22 août 2026
Fin
samedi 22 août 2026
Heure de début
09:00:00
Lieu
Ecolieu du Laring
Adresse
5 chemin Bourrassot
Ville
64360 Monein
Département
Pyrénées-Atlantiques
Tarif

Monein

Eco-festival du Laring

Ecolieu du Laring 5 chemin Bourrassot Monein Pyrénées-Atlantiques

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-22 09:00:00
fin : 2026-08-22

Date(s) :
2026-08-22

9h réveil dansé
10h balade en nature les arbres remarquables et atelier nature et création pour enfants et ados
10h30 atelier soin du corps
12h30 repas et scène ouverte
15h atelier cirque et diabolo OU atelier agroécologie
17h atelier théâtre d’impro OU atelier écoconstruction
19h apéro et spectacle le cas rapace
20h repas
21h soirée humour impro show   .

Ecolieu du Laring 5 chemin Bourrassot Monein 64360 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 6 58 96 23 49  ecolieudularing@gmail.com

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English : Eco-festival du Laring

L’événement Eco-festival du Laring Monein a été mis à jour le 2026-07-26 par OT Coeur de Béarn

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