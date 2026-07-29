Eco-festival du Laring Ecolieu du Laring Monein
samedi 22 août 2026 · Ecolieu du Laring · Monein
Informations pratiques
Monein
Eco-festival du Laring
Ecolieu du Laring 5 chemin Bourrassot Monein Pyrénées-Atlantiques
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-22 09:00:00
fin : 2026-08-22
Date(s) :
2026-08-22
9h réveil dansé
10h balade en nature les arbres remarquables et atelier nature et création pour enfants et ados
10h30 atelier soin du corps
12h30 repas et scène ouverte
15h atelier cirque et diabolo OU atelier agroécologie
17h atelier théâtre d’impro OU atelier écoconstruction
19h apéro et spectacle le cas rapace
20h repas
21h soirée humour impro show .
Ecolieu du Laring 5 chemin Bourrassot Monein 64360 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 6 58 96 23 49 ecolieudularing@gmail.com
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English : Eco-festival du Laring
L’événement Eco-festival du Laring Monein a été mis à jour le 2026-07-26 par OT Coeur de Béarn
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