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Eco-festival du Laring Ecolieu du Laring Monein

dimanche 23 août 2026 · Ecolieu du Laring · Monein

Eco-festival du Laring Ecolieu du Laring Monein

Informations pratiques

Début
dimanche 23 août 2026
Fin
dimanche 23 août 2026
Heure de début
09:00:00
Lieu
Ecolieu du Laring
Adresse
5 chemin Bourrassot
Ville
64360 Monein
Département
Pyrénées-Atlantiques
Tarif

Monein

Eco-festival du Laring

Ecolieu du Laring 5 chemin Bourrassot Monein Pyrénées-Atlantiques

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-23 09:00:00
fin : 2026-08-23

Date(s) :
2026-08-23

Récolte et initiation à la spiruline
10h atelier nature et création parent enfant
10h30 départ pour l’habitat partagé de Pierre
11h visite et atelier d’intelligence collective
12h30 repas champêtre et set des artistes en résidence
16h clôture dansée   .

Ecolieu du Laring 5 chemin Bourrassot Monein 64360 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 6 58 96 23 49  ecolieudularing@gmail.com

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English : Eco-festival du Laring

L’événement Eco-festival du Laring Monein a été mis à jour le 2026-07-26 par OT Coeur de Béarn

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