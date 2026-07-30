Eco-festival du Laring Ecolieu du Laring Monein
dimanche 23 août 2026 · Ecolieu du Laring · Monein
Informations pratiques
Monein
Eco-festival du Laring
Ecolieu du Laring 5 chemin Bourrassot Monein Pyrénées-Atlantiques
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-23 09:00:00
fin : 2026-08-23
Date(s) :
2026-08-23
Récolte et initiation à la spiruline
10h atelier nature et création parent enfant
10h30 départ pour l’habitat partagé de Pierre
11h visite et atelier d’intelligence collective
12h30 repas champêtre et set des artistes en résidence
16h clôture dansée .
Ecolieu du Laring 5 chemin Bourrassot Monein 64360 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 6 58 96 23 49 ecolieudularing@gmail.com
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English : Eco-festival du Laring
L’événement Eco-festival du Laring Monein a été mis à jour le 2026-07-26 par OT Coeur de Béarn
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