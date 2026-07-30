Eco-festival du Laring Ecolieu du Laring Monein

Informations pratiques

Monein

Eco-festival du Laring

Ecolieu du Laring 5 chemin Bourrassot Monein Pyrénées-Atlantiques

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-23 09:00:00

fin : 2026-08-23

Date(s) :

2026-08-23

Récolte et initiation à la spiruline

10h atelier nature et création parent enfant

10h30 départ pour l’habitat partagé de Pierre

11h visite et atelier d’intelligence collective

12h30 repas champêtre et set des artistes en résidence

16h clôture dansée .

Ecolieu du Laring 5 chemin Bourrassot Monein 64360 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 6 58 96 23 49 ecolieudularing@gmail.com

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English : Eco-festival du Laring

L’événement Eco-festival du Laring Monein a été mis à jour le 2026-07-26 par OT Coeur de Béarn