Tonnay-Charente

École buissonnière

parc de la Varenne Tonnay-Charente Charente-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-20 17:00:00

fin : 2026-05-20 19:00:00

Date(s) :

2026-05-20

Animations organisées par l’Association À Dos de Libellule.

.

parc de la Varenne Tonnay-Charente 17430 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 6 83 43 16 73 adosdelibellule@hotmail.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Skipping school

Events organised by the À Dos de Libellule Association.

L’événement École buissonnière Tonnay-Charente a été mis à jour le 2026-05-12 par Office de Tourisme Rochefort Océan