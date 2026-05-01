École buissonnière Tonnay-Charente
École buissonnière Tonnay-Charente mercredi 20 mai 2026.
Tonnay-Charente
École buissonnière
parc de la Varenne Tonnay-Charente Charente-Maritime
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-20 17:00:00
fin : 2026-05-20 19:00:00
Date(s) :
2026-05-20
Animations organisées par l’Association À Dos de Libellule.
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parc de la Varenne Tonnay-Charente 17430 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 6 83 43 16 73 adosdelibellule@hotmail.com
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English : Skipping school
Events organised by the À Dos de Libellule Association.
L’événement École buissonnière Tonnay-Charente a été mis à jour le 2026-05-12 par Office de Tourisme Rochefort Océan
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