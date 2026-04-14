Pédalons sans Âge : le Défi des Générations, Résidence Senior Les Résidentiels, Tonnay-Charente

Pédalons sans Âge : le Défi des Générations Mercredi 20 mai, 14h30 Résidence Senior Les Résidentiels Charente-Maritime

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-05-20T14:30:00+02:00 – 2026-05-20T16:30:00+02:00

Fin : 2026-05-20T14:30:00+02:00 – 2026-05-20T16:30:00+02:00

Pédalons sans Âge : le Défi des Générations est une journée placée sous le signe du partage et du mouvement à la résidence senior Les Résidentiels de Tonnay-Charente. Jeunes du CAP et élèves de l’école de cyclisme relèveront un défi d’endurance à vélo, dans une ambiance conviviale et dynamique. En parallèle, les résidents pourront participer à un parcours spécialement aménagé avec des vélos adaptés, pour vivre eux aussi le plaisir de pédaler en toute sécurité.

Cette animation intergénérationnelle valorise la solidarité, le dépassement de soi et le lien entre les âges. Un moment chaleureux où chacun, à son rythme, contribue à faire tourner les roues… et les sourires.

Résidence Senior Les Résidentiels 38 bis Rue du Coteau, 17430 Tonnay-Charente Tonnay-Charente 17430 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine [{« type »: « link », « value »: « https://www.facebook.com/VCRochefort/?ref=page_internal »}]

Animation intergénérationnelle à la résidence senior Les Résidentiels de Tonnay-Charente mêlant défi d’endurance pour les jeunes et parcours vélo adapté pour les aînés.