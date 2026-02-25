Visite guidée semi-nocturne Quand la nuit révèle l’histoire de Tonnay-Charente Club Nautique Jardin des Capucins Tonnay-Charente

Visite guidée semi-nocturne Quand la nuit révèle l’histoire de Tonnay-Charente

Club Nautique Jardin des Capucins 13 quai des Capucins Tonnay-Charente Charente-Maritime

Début : 2026-07-16 20:30:00

fin : 2026-07-16 22:00:00

2026-07-16 2026-07-30 2026-08-13 2026-08-27

Plongez dans l’histoire de cette ville façonnée par son fleuve lors d’une visite semi-nocturne inédite. Une invitation à explorer autrement le patrimoine de Tonnay-Charente, entre ombres et lumières.

Club Nautique Jardin des Capucins 13 quai des Capucins Tonnay-Charente 17430 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 99 08 60 contact@rochefort-ocean.com

English : Semi-nocturnal guided tour: When night reveals the history of Tonnay-Charente

Immerse yourself in the history of a town shaped by its river on a unique semi-nightly tour. An invitation to explore the heritage of Tonnay-Charente in a different way, between light and shadow.

