Les Jeudis Ô Quais Quai de la Libération Tonnay-Charente

Les Jeudis Ô Quais

Quai de la Libération Port de Tonnay-Charente Tonnay-Charente Charente-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-09 22:00:00

fin : 2026-08-06 23:30:00

Date(s) :

2026-07-09 2026-07-23 2026-08-06 2026-08-20

Un jeudi soir sur 2 en juillet et août, la ville de Tonnay-Charente propose des événements conviviaux et accessibles en famille musique, cinéma en plein air, restauration.

.

Quai de la Libération Port de Tonnay-Charente Tonnay-Charente 17430 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 82 63 91 animations@tonnay-charente.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Les Jeudis Ô Quais

Every second Thursday evening in July and August, the town of Tonnay-Charente offers family-friendly events: music, open-air cinema and food.

L’événement Les Jeudis Ô Quais Tonnay-Charente a été mis à jour le 2026-03-12 par Office de Tourisme Rochefort Océan