Les Jeudis Ô Quais Quai de la Libération Tonnay-Charente
Les Jeudis Ô Quais Quai de la Libération Tonnay-Charente jeudi 9 juillet 2026.
Les Jeudis Ô Quais
Quai de la Libération Port de Tonnay-Charente Tonnay-Charente Charente-Maritime
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-09 22:00:00
fin : 2026-08-06 23:30:00
Date(s) :
2026-07-09 2026-07-23 2026-08-06 2026-08-20
Un jeudi soir sur 2 en juillet et août, la ville de Tonnay-Charente propose des événements conviviaux et accessibles en famille musique, cinéma en plein air, restauration.
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Quai de la Libération Port de Tonnay-Charente Tonnay-Charente 17430 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 82 63 91 animations@tonnay-charente.fr
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English : Les Jeudis Ô Quais
Every second Thursday evening in July and August, the town of Tonnay-Charente offers family-friendly events: music, open-air cinema and food.
L’événement Les Jeudis Ô Quais Tonnay-Charente a été mis à jour le 2026-03-12 par Office de Tourisme Rochefort Océan