AGENDA · Tonnay-Charente
Grand destockage ZA de la croix biron Tonnay-Charente
vendredi 31 juillet 2026 · ZA de la croix biron · Tonnay-Charente
Informations pratiques
Tonnay-Charente
Grand destockage
ZA de la croix biron 12 rue Alfred Nobel Tonnay-Charente Charente-Maritime
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-31 09:00:00
fin : 2026-08-01 18:00:00
Date(s) :
2026-07-31
Déstockage et bonnes affaires.
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ZA de la croix biron 12 rue Alfred Nobel Tonnay-Charente 17430 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 83 19 58 accueil@vivractif.com
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English : Big clearance sale
Clearance sale and bargains.
L’événement Grand destockage Tonnay-Charente a été mis à jour le 2026-07-09 par Office de Tourisme Rochefort Océan