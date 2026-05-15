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Zone de Gratuité 0 16 ans rue Joliot Curie Tonnay-Charente

Zone de Gratuité 0 16 ans rue Joliot Curie Tonnay-Charente vendredi 19 juin 2026.

Lieu : rue Joliot Curie

Adresse : Salle des fêtes

Ville : 17430 Tonnay-Charente

Département : Charente-Maritime

Début : vendredi 19 juin 2026

Fin : samedi 20 juin 2026

Heure de début : 10:00:00

Tarif :

Tonnay-Charente

Zone de Gratuité 0 16 ans

rue Joliot Curie Salle des fêtes Tonnay-Charente Charente-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-19 10:00:00
fin : 2026-06-21 18:00:00

Date(s) :
2026-06-19 2026-06-21

Zone de gratuité 0 a 16 ans
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rue Joliot Curie Salle des fêtes Tonnay-Charente 17430 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 83 79 80  nosptitsdroles@outlook.fr

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English : Free admission for children aged 0–16

Free admission for children aged 0–16

L’événement Zone de Gratuité 0 16 ans Tonnay-Charente a été mis à jour le 2026-05-15 par Office de Tourisme Rochefort Océan

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