Zone de Gratuité 0 16 ans rue Joliot Curie Tonnay-Charente
Zone de Gratuité 0 16 ans rue Joliot Curie Tonnay-Charente vendredi 19 juin 2026.
Tonnay-Charente
Zone de Gratuité 0 16 ans
rue Joliot Curie Salle des fêtes Tonnay-Charente Charente-Maritime
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-19 10:00:00
fin : 2026-06-21 18:00:00
Date(s) :
2026-06-19 2026-06-21
Zone de gratuité 0 a 16 ans
.
rue Joliot Curie Salle des fêtes Tonnay-Charente 17430 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 83 79 80 nosptitsdroles@outlook.fr
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English : Free admission for children aged 0–16
Free admission for children aged 0–16
L’événement Zone de Gratuité 0 16 ans Tonnay-Charente a été mis à jour le 2026-05-15 par Office de Tourisme Rochefort Océan
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