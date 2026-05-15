Zone de Gratuité 0 16 ans rue Joliot Curie Tonnay-Charente

Tonnay-Charente

Zone de Gratuité 0 16 ans

rue Joliot Curie Salle des fêtes Tonnay-Charente Charente-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-19 10:00:00

fin : 2026-06-21 18:00:00

Date(s) :

2026-06-19 2026-06-21

Zone de gratuité 0 a 16 ans

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rue Joliot Curie Salle des fêtes Tonnay-Charente 17430 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 83 79 80 nosptitsdroles@outlook.fr

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English : Free admission for children aged 0–16

Free admission for children aged 0–16

L’événement Zone de Gratuité 0 16 ans Tonnay-Charente a été mis à jour le 2026-05-15 par Office de Tourisme Rochefort Océan