Ecole de musique de Gauchy Journée Portes Ouvertes Gauchy

Gauchy

Ecole de musique de Gauchy Journée Portes Ouvertes

16 Rue Paul Langevin Gauchy Aisne

Tarif : 0 – 0 – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-13 14:00:00

fin : 2026-06-13 17:00:00

Date(s) :

2026-06-13

Et si la musique, c’était fait pour vous… ou pour votre enfant ?

Vous êtes invités à venir toucher, essayer, ressentir les instruments. Pas besoin d’expérience, pas besoin de savoir lire une note, juste la curiosité et l’envie de découvrir !

Guitare, piano, violon, batterie… les instruments n’attendent que vos mains. Les professeurs seront là pour vous accueillir, répondre à toutes vos questions et vous guider vers l’aventure musicale qui vous correspond.

Et pour les familles, bonne nouvelle l’école accueille les enfants dès 4 ans, propose le prêt gratuit des instruments et dispose même d’un cursus spécial DYS. La musique est vraiment accessible à tous, sans exception !

Et si la musique, c’était fait pour vous… ou pour votre enfant ?

Vous êtes invités à venir toucher, essayer, ressentir les instruments. Pas besoin d’expérience, pas besoin de savoir lire une note, juste la curiosité et l’envie de découvrir !

Guitare, piano, violon, batterie… les instruments n’attendent que vos mains. Les professeurs seront là pour vous accueillir, répondre à toutes vos questions et vous guider vers l’aventure musicale qui vous correspond.

Et pour les familles, bonne nouvelle l’école accueille les enfants dès 4 ans, propose le prêt gratuit des instruments et dispose même d’un cursus spécial DYS. La musique est vraiment accessible à tous, sans exception ! .

16 Rue Paul Langevin Gauchy 02430 Aisne Hauts-de-France +33 3 23 62 37 94 ecoledemusique.gauchy@orange.fr

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English :

What if music was for you? or for your child?

You’re invited to come and touch, try and feel the instruments. No experience necessary, no need to know how to read a note, just curiosity and the desire to discover!

Guitar, piano, violin, drums? the instruments are just waiting for your hands. Our teachers will be there to welcome you, answer all your questions and guide you towards the musical adventure that’s right for you.

And for families, there’s good news: the school welcomes children from the age of 4, offers free loan of instruments and even has a special DYS curriculum. Music is truly accessible to all, without exception!

L’événement Ecole de musique de Gauchy Journée Portes Ouvertes Gauchy a été mis à jour le 2026-05-29 par OT du Saint-Quentinois