Ecole départementale de musique de la Haute-Saône, Mairie Lure, Lure

Ecole départementale de musique de la Haute-Saône Dimanche 21 juin, 17h00 Mairie Lure Haute-Saône

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-21T17:00:00+02:00 – 2026-06-21T18:00:00+02:00

Fin : 2026-06-21T17:00:00+02:00 – 2026-06-21T18:00:00+02:00

À l’occasion de la Fête de la Musique 2026, l’École départementale de musique de la Haute-Saône vous propose un programme riche et varié mêlant ensemble de percussions, ensemble à cordes et flûte à bec. Une rencontre musicale conviviale mettant à l’honneur le talent et la passion des jeunes musiciens.

Mairie Lure 2 rue de la font lure Lure 70200 Les Fincelles Haute-Saône Bourgogne-Franche-Comté

À l’occasion de la Fête de la Musique 2026, l’École départementale de musique de la Haute-Saône vous propose un programme riche et varié mêlant ensemble de percussions, ensemble à cordes et flûte à à…

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