Ecole la Belle Etoile porte ouverte Route de Serzay Coulonges-sur-l’Autize

Route de Serzay Ecole la Belle Etoile Coulonges-sur-l’Autize Deux-Sèvres

Début : 2026-03-27

fin : 2026-03-27

2026-03-27

PORTES OUVERTES ECOLE BELLE ÉTOILE pour les nouveaux arrivants en petite section.

Informations, visite, réponses aux questions, pré-inscriptions.

Venez à la rencontre des enseignants et venez découvrir les différents projets. .

Route de Serzay Ecole la Belle Etoile Coulonges-sur-l’Autize 79160 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 5 49 06 11 78

