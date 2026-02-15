Ecole la Belle Etoile porte ouverte Route de Serzay Coulonges-sur-l’Autize

Ecole la Belle Etoile porte ouverte Route de Serzay Coulonges-sur-l’Autize vendredi 27 mars 2026.

Ecole la Belle Etoile porte ouverte

Route de Serzay Ecole la Belle Etoile Coulonges-sur-l’Autize Deux-Sèvres

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-03-27
fin : 2026-03-27

Date(s) :
2026-03-27

PORTES OUVERTES ECOLE BELLE ÉTOILE pour les nouveaux arrivants en petite section.
Informations, visite, réponses aux questions, pré-inscriptions.
Venez à la rencontre des enseignants et venez découvrir les différents projets.   .

Route de Serzay Ecole la Belle Etoile Coulonges-sur-l’Autize 79160 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 5 49 06 11 78 

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Ecole la Belle Etoile porte ouverte

L’événement Ecole la Belle Etoile porte ouverte Coulonges-sur-l’Autize a été mis à jour le 2026-02-21 par CC Val de Gâtine