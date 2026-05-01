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Ecole St Martin Portes ouvertes Saint-Georges-de-Noisné

Ecole St Martin Portes ouvertes Saint-Georges-de-Noisné

Ecole St Martin Portes ouvertes Saint-Georges-de-Noisné samedi 30 mai 2026.

Adresse : 9 route du soleil levant

Ville : 79400 Saint-Georges-de-Noisné

Département : Deux-Sèvres

Début : samedi 30 mai 2026

Fin : samedi 30 mai 2026

Heure de début : 09:30:00

Tarif :

Saint-Georges-de-Noisné

Ecole St Martin Portes ouvertes

9 route du soleil levant Saint-Georges-de-Noisné Deux-Sèvres

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-30 09:30:00
fin : 2026-05-30 12:00:00

Date(s) :
2026-05-30

Ecole Saint-Martin organise ses portes ouvertes.   .

9 route du soleil levant Saint-Georges-de-Noisné 79400 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 5 49 95 40 55 

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English :

L’événement Ecole St Martin Portes ouvertes Saint-Georges-de-Noisné a été mis à jour le 2026-05-12 par CC Val de Gâtine