ECOS fête ses 20 ans !, Jardin du Mixt, Nantes

Informations pratiques

ECOS fête ses 20 ans ! Samedi 19 septembre, 09h30 Jardin du Mixt Loire-Atlantique

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T09:30:00+02:00 – 2026-09-19T22:00:00+02:00

Fin : 2026-09-19T09:30:00+02:00 – 2026-09-19T22:00:00+02:00

Éloge des jardins ordinaires

ECOS fête ses 20 ans !

Ça ne vous aura peut-être pas échappé : cette année, l’association ECOS célèbre ses 20 ans d’activités. Et pour que la fête soit à la hauteur de l’événement, l’association investit le jardin de Mixt !

Samedi 19 septembre, tout au long de la journée, chacun-e sera invité-e à déambuler librement entre ateliers pratiques et temps forts, à participer ou simplement à se laisser porter. Une exposition en plein air viendra accompagner ce parcours, en faisant émerger, au fil du jardin, les histoires et les visages qui ont façonné ces 20 années.

À travers cette journée, ECOS propose de poser un regard sensible sur les jardins ordinaires, ces espaces où se croisent enjeux sociaux et relation au vivant dans toute sa diversité, et où se cultivent autant la terre que les liens.

Rendez-vous donc samedi 19 septembre, de 9h30 à 22h à Mixt !

Programme complet en ligne

Accès :

À pied ou à vélo par le 76 rue du général Buat, le 49 rue du Coudray ou le 19 rue Morand ;

En bus avec le C6 (arrêt Coudray) ou le C1 (arrêt Châlatres), gratuit le week-end ;

En voiture via le 49 rue du Coudray mais places de stationnement limitées !

Entrée libre et gratuite

Jardin du Mixt 84 Rue Général Buat, Nantes Nantes 44000 Malakoff – Saint-Donatien Loire-Atlantique Pays de la Loire [{« type »: « phone », « value »: « 0253782238 »}, {« type »: « link », « value »: « https://ecosnantes.org/20-ans/ »}, {« type »: « email », « value »: « contact@ecosnantes.org »}] [{« link »: « https://ecosnantes.org/ »}, {« link »: « https://mixt.fr/mixt/profiter-du-jardin »}, {« link »: « https://ecosnantes.org/20-ans/ »}]

Le 19 septembre prochain, l’association ECOS célèbre ses 20 ans d’activités et vous donne rendez-vous au jardin de Mixt pour une journée de découvertes, de spectacle et de concerts ! 20 ans ateliers

ECOS